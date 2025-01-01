Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 13Folge 9
42 Min.Ab 12

Eine hochrangige Diplomatin schaltet den NCIS ein, weil ihre Tochter verschwunden ist. Die Influencerin scheint entführt worden zu sein und wird nun an einem unbekannten Ort festgehalten. Das Team macht sich sofort auf die Suche nach der jungen Frau und findet schon bald einen Hinweis darauf, dass der Täter aus der "Incel"-Community stammen könnte.

