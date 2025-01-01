Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 14Folge 19
Folge 19: Wir sind viele

42 Min.Ab 12

Sam hadert mit sich, Kilbrides Angebot und damit einen neuen Posten anzunehmen. Derweil lässt sich Callen auf ein Treffen mit Pembrook ein, wobei er erneut mit seiner Vergangenheit konfrontiert wird. In der Zwischenzeit bekommt es das NCIS-Team mit einem toten CIA-Offizier und drei weiteren Leichen zu tun.

