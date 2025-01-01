Navy CIS: L.A.
Folge 7: Nur die Starken überleben
41 Min.Ab 16
Ein Soldat bricht während einer Trainingsübung plötzlich zusammen und wird ins Krankenhaus eingeliefert. Bei den weiteren Untersuchungen stellt sich heraus, dass der Marine mit einem genetisch modifizierten Virus infiziert wurde und der NCIS wird eingeschaltet. Um weitere Anschläge zu verhindern, fahnden die Agenten unter Hochdruck nach dem Erschaffer der Biowaffe. Dieser ist allerdings nicht leicht aufzuspüren ...
