"CBS Serien" Staffel 14 Folge 5
Folge 5: Bagels am Abend

42 Min. Ab 12

Ein ermordeter Navy-Soldat ruft das NCIS-Team auf den Plan. Die Agenten vermuten den Täter zunächst im näheren Umfeld des Toten und richten ihren Blick auf dessen Ehefrau. Weil diese von ihrem Mann missbraucht wurde, wird sie schnell zur Hauptverdächtigen, doch auch die Arbeit des Soldaten könnte etwas mit dem Fall zu tun haben. Deeks muss währenddessen einen Überraschungsbesuch seiner Mutter verkraften.

