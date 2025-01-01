Navy CIS: L.A.
Folge 20: Neuanfänge (1)
39 Min.Ab 12
Das NCIS-Team wird vom FBI um Unterstützung gebeten. Die Ermittler sollen einen verschwundenen Agenten ausfindig machen und gestohlene Militärwaffen sicherstellen. Derweil stecken Callen und Anna noch immer in den Vorbereitungen für ihre Hochzeit. Währenddessen kümmert sich Sam darum, seinen Vater in einer Medikamentenstudie unterzurbingen.
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren