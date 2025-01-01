Navy CIS: L.A.
Folge 14: Alles, was zählt
41 Min.Ab 12
Der NCIS übernimmt den Fall eines toten Navy-Soldaten, der sich auf einem Zerstörer erhängt hat. Weil auf dem Kriegsschiff mehrere Suizide in kürzester Zeit begangen wurden, ermitteln die Agenten in alle Richtungen. Sie finden schon bald heraus, dass der Tod des jungen Mannes kein Selbstmord gewesen sein kann und stoßen auf eine Spur in Richtung China. Das Team vermutet daraufhin Spionage hinter der Tat.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
