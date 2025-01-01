Zum Inhalt springenBarrierefrei
Damals in Malta

"CBS Serien"Staffel 14Folge 9
Folge 9: Damals in Malta

42 Min.Ab 12

Als auf einer Yacht zwei tote Männer gefunden werden, stößt der NCIS auf etwas Überraschendes: Der Besitzer des Schiffs ist niemand geringeres als Arkady Kolcheck. Dieser wurde unlängst von unbekannten Angreifern attackiert und befindet sich nun auf der Flucht, weshalb die Ermittler sich auf die Suche nach Callens altem Freund begeben. Die Spur führt sie dabei zu einer mysteriösen Frau, die etwas mit dem Verschwinden eines wertvollen Schmuckstücks zu tun haben könnte.

