Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: L.A.

Die Architekten

"CBS Serien"Staffel 14Folge 2
Die Architekten

Die ArchitektenJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: L.A.

Folge 2: Die Architekten

42 Min.Ab 16

Das NCIS-Team muss ein entführtes Ehepaar wiederfinden, das brutal aus seinem Haus verschleppt wurde. Weil die Opfer als Architekten an einem geheimen Militärprojekt gearbeitet haben, vermuten die Agenten zunächst ein terroristisches Motiv hinter der Tat. Ein Blick in das nähere Umfeld der beiden Entführten lenkt den Blick der Ermittler jedoch in eine völlig andere Richtung. Kensi und Deeks kämpfen derweil mit den Herausforderungen der Elternschaft.

Weitere Folgen in Staffel 14

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: L.A.
"CBS Serien"
Navy CIS: L.A.

Navy CIS: L.A.

Alle 14 Staffeln und Folgen