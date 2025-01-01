Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: L.A.

Flammenzeichen

"CBS Serien"Staffel 14Folge 8
Flammenzeichen

FlammenzeichenJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: L.A.

Folge 8: Flammenzeichen

42 Min.Ab 12

Bei einem Brandanschlag auf eine Baustelle kommt ein Mann ums Leben, und der NCIS nimmt die Ermittlungen auf. Die Tat selbst führt die Agenten schnell auf die Spur eines Serienbrandstifters, der bereits vor mehreren Jahren aktiv war, nun allerdings untergetaucht ist. Während die Ermittler die Spur des Verdächtigen aufnehmen, kommen ihnen jedoch Zweifel, ob es sich bei dem Mann tatsächlich um den Täter handelt.

Weitere Folgen in Staffel 14

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: L.A.
"CBS Serien"
Navy CIS: L.A.

Navy CIS: L.A.

Alle 14 Staffeln und Folgen