Navy CIS: L.A.
Folge 8: Flammenzeichen
42 Min.Ab 12
Bei einem Brandanschlag auf eine Baustelle kommt ein Mann ums Leben, und der NCIS nimmt die Ermittlungen auf. Die Tat selbst führt die Agenten schnell auf die Spur eines Serienbrandstifters, der bereits vor mehreren Jahren aktiv war, nun allerdings untergetaucht ist. Während die Ermittler die Spur des Verdächtigen aufnehmen, kommen ihnen jedoch Zweifel, ob es sich bei dem Mann tatsächlich um den Täter handelt.
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren