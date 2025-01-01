Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 3Folge 1
41 Min.Ab 12

Hetty erfährt im Gespräch mit Alexa, dem Oberhaupt der Comescu-Familie, von Callens Herkunft, seiner Verwandtschaft und dem Grund dafür, dass die Comescus versuchen, alle Mitglieder seiner Familie auszulöschen. Callen, Sam, Deeks und Kensi versuchen währenddessen, eine Strategie zu entwickeln, in das schwerbewachte Haus zu gelangen, um Hetty zu retten. Indes stoßen Eric und Nell in der Kommandozentale auf eine Akte über die Comescu-Familie, die Hetty versteckt haben muss ...

