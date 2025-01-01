Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: L.A.

Die schöne Charlene

"CBS Serien"Staffel 3Folge 5
Die schöne Charlene

Navy CIS: L.A.

Folge 5: Die schöne Charlene

42 Min.Ab 16

Bei einer Razzia, die auf ein mexikanisches Drogenkartell abzielt, kommen mehrere Polizisten ums Leben. Das Team nimmt die Ermittlungen auf und versucht dahinterzukommen, welche Verbindung zwischen einem Drogenkartell und Al-Qaida besteht. Sie stoßen auf Eva, eine mexikanische Polizeichefin, die angibt, in Los Angeles gegen das Kartell zu ermitteln. Wie Eric herausfindet, sind ihre Motive allerdings nicht ganz uneigennützig: Ihr kleiner Bruder wurde vom Kartell umgebracht ...

