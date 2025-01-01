Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herz und Verstand

Staffel 3Folge 9
Folge 9: Herz und Verstand

42 Min.Ab 12

Im Sudan werden die Leichen von Michael und drei CIA-Agenten gefunden. Das Schicksal von Sam ist ungewiss. Callen fliegt in den Sudan, und das restliche Team versucht herauszufinden, ob es eine undichte Stelle bei der CIA gibt und wer dies sein könnte. Callen trifft auf einen Ermittler des Internationalen Gerichtshofes in Den Haag, Elmslie, der ihn bittet, Beweise gegen Ex-Gouverneur Khaled zu sammeln. Und auch Sam gelingt es indes, Beweismittel gegen Khaled zu beschaffen ...

