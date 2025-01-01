Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: L.A.

Zwei Arten Schuld

Staffel 3Folge 10
Zwei Arten Schuld

Navy CIS: L.A.

Folge 10: Zwei Arten Schuld

42 Min.Ab 12

Durch ein raffiniert eingefädeltes Täuschungsmanöver wird Deeks bei seinem eigentlichen Arbeitgeber, dem LAPD, eingeschleust, um einen Maulwurf aufzuspüren, der den Gangster Fisk über alle aktuellen Operationen der Polizei auf dem Laufenden hält. Die Dienstaufsicht ermittelt gegen Deeks, und Lieutenant Bates, sein Vorgesetzter beim LAPD, gibt ihm zu verstehen, dass er nicht allzu viel von ihm hält. Deeks ist dem Maulwurf schnell auf der Spur, doch dann wendet sich das Blatt ...

