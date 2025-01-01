Navy CIS: L.A.
Folge 19: Die Ehre der SEALs
42 Min.Ab 12
Ein Navy SEAL wird auf einem Schießübungsgelände tot aufgefunden. Die Untersuchungen ergeben, dass seine Wunden von einer unter SEALs gebräuchlichen Messerklinge stammen. Das Team ermittelt daher bei den Kameraden des Toten, die kurz davor sind, eine Geiselrettungsaktion in Afghanistan durchzuführen. Einer der Männer will mit einem vorgetäuschten Geständnis die Schuld auf sich nehmen, um ihre Mission nicht zu gefährden. Doch Sam durchschaut ihn und sucht den wahren Täter.
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
