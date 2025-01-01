Navy CIS: L.A.
Folge 18: Der Drache und die Fee
42 Min.Ab 12
Ein junger Mann, Tuan, sucht Schutz im vietnamesischen Konsulat, wo am nächsten Tag eine Süd-Ost-Asien-Konferenz stattfinden soll. Vor dem Gebäude wird Tuan aus einem vorbeifahrenden Auto niedergeschossen. Das Team stößt bei seinen Ermittlungen auf eine pro-demokratische Bewegung, die durch vorgetäuschte Anschläge in Misskredit gebracht werden soll. Die Spuren führen zu Menschenhändlern, die vietnamesische Näher ausbeuten, und dem Vietnam-Veteran James Cleary ...
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
