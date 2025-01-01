Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: L.A.

Maeko

"CBS Serien"Staffel 3Folge 7
Maeko

MaekoJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: L.A.

Folge 7: Maeko

41 Min.Ab 12

Der Ex-Marine Connor Maslin überfällt in einem U-Bahnhof wie aus heiterem Himmel einen japanischen Touristen, der wenig später an seinen Verletzungen stirbt. Dem Team gelingt es, Maslin zu stellen. Beim Verhör gibt er an, dass der getötete Japaner hinter seiner japanischen Freundin her war, die sich gegen den Willen ihres Vaters auf ihn eingelassen hat. Während das Team Maslins Geschichte überprüft, überschlagen sich die Ereignisse ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: L.A.
"CBS Serien"
Navy CIS: L.A.

Navy CIS: L.A.

Alle 14 Staffeln und Folgen