Navy CIS: L.A.
Folge 20: Der Bombenleger
41 Min.Ab 12
Nach einem harmlosen Auffahrunfall wird auf der Ladefläche des Trucks von Gavin Knowles eine Bombe entdeckt. Das FBI nimmt den ehemaligen Marine fest und verkündet, einen Terrorakt verhindert zu haben. Das NCIS-Team beginnt mit seinen Ermittlungen und befragt Knowles' Freundin Mia. Unterdessen versucht FBI Agent Ambrose, jeden Kontakt zwischen NCIS und Knowles zu verhindern. Der Fund einer weiteren Bombe führt das Team jedoch auf eine heiße Spur.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren