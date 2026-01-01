Navy CIS: L.A.
Folge 13: Hawala
41 Min.Ab 12
Weil er dabei ist, den Geldfluss einer Terrorzelle zu enthüllen, muss ein FinCEN-Agent sterben. Das NCIS-Team setzt alles daran die Verantwortlichen zu finden. In Afghanistan kümmern sich Kensi und Grainger um die Spurensuche, in L.A. heftet sich der Rest des Teams an die Fersen mehrerer Verdächtiger. Ohne Ehsan Navid hätten sie allerdings einige wichtige Hinweise übersehen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren