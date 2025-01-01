Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: L.A.

Staffel 5Folge 15
Folge 15: Tuhon

42 Min.Ab 12

Der Mord an einem Diplomaten führt Sam und Callen nach Mexico: Der ehemalige Killer Tuhon, mit dem es das Duo in seinem allerersten Fall zu tun hatte, soll in das Verbrechen verwickelt sein. Nun gilt es, den Mann aufzuspüren und herauszufinden, inwieweit er wirklich in die Sache involviert ist. Unterdessen versucht Kensi in Afghanistan immer noch aufzuklären, was es mit White Ghost auf sich hat.

