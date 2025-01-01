Navy CIS: L.A.
Folge 14: Die Akte Sabatino
42 Min.Ab 12
Zwei Unternehmer, die im Auftrag des Militärs agierten, werden ermordet. Eine Zeugin verrät dem NCIS-Team, dass vermutlich noch ein Unternehmer im Visier des Killers ist. Sam und Callen machen ihn ausfindig, und er bestätigt die Vermutung der Zeugin. Weitere Ermittlungen ergeben, dass der gesuchte Mörder einige Frauen in Afghanistan tötete und alle umbringen will, die davon wissen. Das bringt auch Nell in Gefahr, die sein nächstes Opfer schützen soll.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
