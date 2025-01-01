Navy CIS: L.A.
Folge 3: Omni
42 Min.Ab 12
Das Unternehmen Norris Bio Tech arbeitet an einem Impfstoff, der gegen das Gift Rizin wirkt und in den falschen Händen verheerende Folgen haben kann. Als der Firmeninhaber samt seines Ferraris in die Luft gejagt wird, nimmt der NCIS L.A. die Ermittlungen auf. Dabei erfahren Eric und Nell, dass das Verbrechersyndikat Omni an Norris Bio Tech beteiligt ist. Deeks steht unterdessen vor der Herausforderung, seine Diensttauglichkeit zu beweisen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren