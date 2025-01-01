Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 5Folge 6
Folge 6: Big Brother

40 Min.Ab 16

Als eine Special Task Force ein Drogenkartell hochnehmen will, gibt es ein Blutbad: Die Gangster müssen von dem Zugriff gewusst haben und töten mehrere Beamte. Offenbar hat ein Maulwurf die Gangster informiert. Die Ermittlungen ergeben allerdings, dass das 15-jährige Computergenie Cindy Chang von einem Kriminellen dazu missbraucht wurde, die Rechner der beteiligten Behörden zu hacken und so an die Informationen über den Zugriff zu gelangen. Ein Katz-und-Maus-Spiel beginnt ...

