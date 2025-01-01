Navy CIS: L.A.
Folge 2: Der Absturz
42 Min.Ab 12
Während Deeks immer noch mit den Folgen der Folter zu kämpfen hat, wartet auf das Team vom NCIS L.A. bereits ein neuer Fall: Der pensionierte Vice Admiral William Gardner stürzt mit seinem Privatjet auf dem Flughafen von L.A. ab. Mit an Bord war ein Enthüllungsjournalist. Es wird klar, dass der Absturz bewusst herbeigeführt wurde. Mussten die beiden sterben, weil sie drohten, Kriegsverbrechen publik zu machen, die private Sicherheitsfirmen im Auftrag der Regierung begingen?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren