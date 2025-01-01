Navy CIS: L.A.
Folge 16: Sechs Wochen Winter
42 Min.Ab 12
Auf einem Fischmarkt in Los Angeles geht eine Bombe hoch. Für die Ermittlungen schließen sich Sam und Callen mit einer DEA-Agentin zusammen, die undercover auf dem Markt ermittelt hat. Ging ein Drogendeal schief, oder handelte es sich um einen Terroranschlag? Kensi gelingt es unterdessen in Afghanistan, dem White Ghost ganz nah zu kommen. Doch als sie erstmals das Gesicht des gesuchten Verbrechers sieht, versagt sie.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
