Navy CIS: L.A.
Folge 12: Verstrahlt
39 Min.Folge vom 23.11.2025Ab 12
Als Gunnery Sergeant Patterson beim Schießtraining unvermittelt zusammenbricht stellt sich heraus, dass er die Strahlenkrankheit hat. Offenbar war er bei seinem Nebenjob als Wachmann in einem Atomkraftwerk kurzzeitig einer hohen Strahlendosis ausgesetzt. Sam und Callen erfahren vor Ort von dem Wissenschaftler Leo Chadmont, dass es tatsächlich einen Bereich im Meiler gibt, der ein gewisses Risiko birgt. Noch ahnen die Agents nicht, welche Gefahr wirklich von dem Reaktor ausgeht.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren