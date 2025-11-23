Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 7Folge 13vom 23.11.2025
Folge 13: Silicon Beach

41 Min.Folge vom 23.11.2025Ab 12

Larry Overson, Ex-Navy-Mitarbeiter und Gründer des Unternehmens OverGuard, liegt tot im Hafen. Der Verdacht fällt auf den ehemaligen Kollegen des Toten, Mike Powell. Dieser berichtet, dass er gemeinsam mit Overson eine Software namens "Dämon" kreiert hat, die Millionen Nutzerdaten speichert, ohne dass die Nutzer es bemerken. Callen und Sam beginnen nun verdeckt in der Firma Flibbit zu arbeiten und stoßen auf viel mehr als nur unerlaubte Datennutzung ...

