Navy CIS: L.A.
Folge 4: Der anonyme Anrufer
42 Min.Ab 12
Eigentlich wollten Sam und Callen nur gemütlich etwas essen, als ein mysteriöser Anrufer sie in ein perfides Spiel verwickelt. Der Unbekannte steckt den beiden, dass in der Nähe des Restaurants gleich eine Bombe hochgehen wird. Und tatsächlich - eine Bushaltestelle fliegt in die Luft. Das war nur der Auftakt einer Bomben-Schnitzeljagd quer durch die Stadt. Schließlich stellt der Anrufer eine ungeheuerliche Forderung: Sam und Callen sollen einen Diamantenraub begehen.
