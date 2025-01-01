Navy CIS: L.A.
Folge 5: Schuld daran ist Rio
41 Min.Ab 12
Bei seiner Überführung von Singapur nach L.A. entkommt der Verbrecher Rio Syamsundin. Tony DiNozzo, der den Kriminellen nach Washington überstellen sollte, ist nun in der Bredouille. Zusammen mit den Kollegen aus L.A. macht er sich auf die Jagd nach Syamsundin, die das Team quer durch die Stadt führt. Es gelingt den Beamten mehrmals, den Gesuchten zu stellen. Doch der Mann schafft es stets, zu entwischenn.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Copyrights:© CBS International Television
