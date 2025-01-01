Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: L.A.

Lange Leine

"CBS Serien"Staffel 7Folge 18
Lange Leine

Navy CIS: L.A.

Folge 18: Lange Leine

42 Min.Ab 12

Bei einem Gefangenenaustausch entkommt der kubanische Spion Pena, der in Wahrheit gar kein Kubaner, sondern Russe ist, wie sich herausstellt. Hetty hat mitgeholfen, seine Identität zu verschleiern, da er über hochbrisante Informationen verfügt und nicht abgeschoben, sondern verhaftet werden sollte. Nun ist Pena allerdings auf der Flucht und hat Anna Kolchek als Geisel genommen ...

