Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: L.A.

Wer den Bären reizt ...

"CBS Serien"Staffel 7Folge 7
Wer den Bären reizt ...

Wer den Bären reizt ...Jetzt kostenlos streamen

Navy CIS: L.A.

Folge 7: Wer den Bären reizt ...

42 Min.Ab 12

Der ehemalige Ingenieur David Ramsey ist nach einem Schicksalsschlag einer sektenartigen kirchlichen Gemeinschaft beigetreten. Als Ramseys Frau aus der Sekte flieht, wird der NCIS auf die Organisation angesetzt. Sie steht im Verdacht, mit einem chinesischen Spion zusammenzuarbeiten und ihren einflussreichen Mitgliedern brisante Informationen zu entlocken. Kensi und Deeks ermitteln undercover in der Gemeinde und finden Unglaubliches heraus.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: L.A.
"CBS Serien"
Navy CIS: L.A.

Navy CIS: L.A.

Alle 14 Staffeln und Folgen