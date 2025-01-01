Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 7Folge 6
Folge 6: Unter Verdacht

41 Min.Ab 12

Mark Ruiz, ein alter Kumpel von Sam, gerät ins Visier des NCIS. Ruiz ist für das ATF an einem Fall rund um gestohlenen Sprengstoff dran. Bei einem fehlgeschlagenen Deal hat eine Kamera allerdings aufgezeichnet, wie Ruiz sich mit dem Geld davonmacht. Nun glauben Sams Kollegen, dass Ruiz das Geld einbehalten hat - seine Vergangenheit spräche dafür. Sam ist allerdings davon überzeugt, dass sein Freund keine krummen Dinger macht und setzt alles daran, das zu beweisen.

