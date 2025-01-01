Navy CIS: L.A.
Folge 8: Schwerer Abschied
42 Min.Ab 12
Jada Kahled soll ins Zeugenschutzprogramm aufgenommen werden, damit sie nicht ihrem kriminellen Bruder Tahir Khaled in die Hände fällt. Doch das Molina-Drogenkartell überfällt den Konvoi, mit dem Jada transportiert wird, und die Frau flieht. Das NCIS-Team ermittelt in unterschiedliche Richtungen, um den jüngsten Spross des Kartells zu fassen und Jada wiederzufinden. Doch bald stellt sich heraus, dass in diesem Fall nicht alles so ist, wie es scheint.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© CBS International Television
