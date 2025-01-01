Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: New Orleans

Das gestiefelte Bein

"CBS Serien"Staffel 1Folge 1
Das gestiefelte Bein

Das gestiefelte BeinJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: New Orleans

Folge 1: Das gestiefelte Bein

40 Min.Ab 12

In einer Kiste mit Garnelen wird ein Bein gefunden, an dessen Fuß ein Stiefel der Navy steckt. Als der Rest der Leiche auftaucht, lässt sich der Tote als Petty Officer Calvin Parks identifizieren, dem offenbar seine Gangvergangenheit zum Verhängnis wurde - darauf lässt zumindest ein entsprechendes, kürzlich gestochenes Tattoo schließen. Doch Special Agent Dwayne Pride glaubt nicht an einen Gang-Mord und findet bald Hinweise, die zu dem Politiker Hamilton führen ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: New Orleans
"CBS Serien"
Navy CIS: New Orleans

Navy CIS: New Orleans

Alle 7 Staffeln und Folgen