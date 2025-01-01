Navy CIS: New Orleans
Folge 1: Das gestiefelte Bein
40 Min.Ab 12
In einer Kiste mit Garnelen wird ein Bein gefunden, an dessen Fuß ein Stiefel der Navy steckt. Als der Rest der Leiche auftaucht, lässt sich der Tote als Petty Officer Calvin Parks identifizieren, dem offenbar seine Gangvergangenheit zum Verhängnis wurde - darauf lässt zumindest ein entsprechendes, kürzlich gestochenes Tattoo schließen. Doch Special Agent Dwayne Pride glaubt nicht an einen Gang-Mord und findet bald Hinweise, die zu dem Politiker Hamilton führen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: New Orleans
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren