Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: New Orleans

Das erste Kapitel

"CBS Serien"Staffel 1Folge 6
Das erste Kapitel

Das erste KapitelJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: New Orleans

Folge 6: Das erste Kapitel

41 Min.Ab 12

Kurz vor Halloween wird die Navy-Richterin Melanie Herman brutal ermordet und auf einem Friedhof abgelegt. Außerdem hat ihr der Mörder eine Niere entfernt - und sie seinem nächsten Opfer, Lieutenant Commander Abram, eingesetzt. Pride und sein Team finden heraus, dass die Toten John Neville wegen sexueller Nötigung verurteilt hatten. Der Mann ist seit Kurzem wieder frei. Will er sich für seine Verurteilung rächen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: New Orleans
"CBS Serien"
Navy CIS: New Orleans

Navy CIS: New Orleans

Alle 7 Staffeln und Folgen