Navy CIS: New Orleans
Folge 6: Das erste Kapitel
41 Min.Ab 12
Kurz vor Halloween wird die Navy-Richterin Melanie Herman brutal ermordet und auf einem Friedhof abgelegt. Außerdem hat ihr der Mörder eine Niere entfernt - und sie seinem nächsten Opfer, Lieutenant Commander Abram, eingesetzt. Pride und sein Team finden heraus, dass die Toten John Neville wegen sexueller Nötigung verurteilt hatten. Der Mann ist seit Kurzem wieder frei. Will er sich für seine Verurteilung rächen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: New Orleans
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren