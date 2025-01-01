Navy CIS: New Orleans
Folge 3: Auf der Flucht
39 Min.Ab 12
Bei einem Gefangenentransport gelingt den drei Häftlingen Dalton, Babakow und Nash die Flucht. Einen weiteren Mitgefangenen und das Wachpersonal tötet das Trio. Schnell ist klar, dass der Coup von langer Hand geplant war. Schon bald heftet sich der NCIS den Verbrechern an die Fersen. Das Brisante an dem Fall: Zwei der drei kennen den Namen eines Staatsverräters und müssen daher unbedingt lebend gefasst werden. Keine leichte Aufgabe für Agent Pride ...
Navy CIS: New Orleans
Alle 7 Staffeln und Folgen
