Navy CIS: New Orleans
Folge 2: Das Pestschiff
39 Min.Ab 12
Im Hafen von New Orleans wir ein Navy-Seemann bei einem Landgang überfahren, nachdem er sich zuvor in einer Bar äußerst merkwürdig verhalten hat. Der Grund dafür war weder Alkohol- noch Drogenkonsum, sondern die Beulenpest, wie Pride und sein Team herausfinden. Sofort wird auf dem Schiff, von dem der Seemann stammte, nach dem Infektionsherd gesucht. Da der Bakterienstamm viel zu aggressiv ist, um aus der Natur zu kommen, muss ein Mensch die Erreger erschaffen haben ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Navy CIS: New Orleans
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
