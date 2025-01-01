Navy CIS: New Orleans
Folge 9: Ein Sumpf aus Hass
40 Min.Ab 12
Bei einem toten Einbrecher wird der Revolver des vor über 40 Jahren gelynchten Chief Petty Officer Jakob Tarlow gefunden. Wade ist erschüttert, denn Tarlows Tod war ihr erster Fall und sie versprach damals seiner Frau Hannah, die Schuldigen zu finden. Man hielt Rassisten für die Täter, doch ihnen konnte nichts nachgewiesen werden. Wades aktuelle Recherchen führen sie zunächst in eine Sackgasse, doch dann macht sie eine grausige Entdeckung.
Navy CIS: New Orleans
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
