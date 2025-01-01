Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: New Orleans

Ein Sumpf aus Hass

"CBS Serien"Staffel 1Folge 9
Ein Sumpf aus Hass

Navy CIS: New Orleans

Folge 9: Ein Sumpf aus Hass

40 Min.Ab 12

Bei einem toten Einbrecher wird der Revolver des vor über 40 Jahren gelynchten Chief Petty Officer Jakob Tarlow gefunden. Wade ist erschüttert, denn Tarlows Tod war ihr erster Fall und sie versprach damals seiner Frau Hannah, die Schuldigen zu finden. Man hielt Rassisten für die Täter, doch ihnen konnte nichts nachgewiesen werden. Wades aktuelle Recherchen führen sie zunächst in eine Sackgasse, doch dann macht sie eine grausige Entdeckung.

Navy CIS: New Orleans
"CBS Serien"
Navy CIS: New Orleans

Navy CIS: New Orleans

