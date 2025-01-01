Navy CIS: New Orleans
Folge 5: Der Fluch der Orchidee
40 Min.Ab 12
Chief Warrant Officer William Reed wird tot in einem Bayou gefunden, seine Frau Marilyn ist wie vom Erdboden verschluckt. Ihr Bruder Oliver Huntington gerät schnell ins Visier der Ermittler, kann aber glaubhaft belegen, dass Marilyn entführt wurde. Nun fordern die Kidnapper ein horrendes Lösegeld, doch der eigentlich wohlhabende Oliver hat massive Geldprobleme - und der Fall wird immer mysteriöser ...
