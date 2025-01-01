Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: New Orleans

"CBS Serien"Staffel 1Folge 8
40 Min.Ab 16

Petty Officer Jonathan Bell wird ermordet. Der Tod des Mannes, der für einen hohen General arbeitete, gibt Rätsel auf: Die Leiche wurde von drei Patronen getroffen - aus zwei verschiedenen Waffen. Schnell fassen die Ermittler einen vermeintlichen Täter. Der Mann gesteht Schüsse auf den Officer, für den tödlichen Treffer ist er aber gar nicht verantwortlich, wie sich herausstellt. Liegt der Schlüssel zur Lösung des Falls doch in Bells Online-Flirt mit der mysteriösen Maria Garcia?

