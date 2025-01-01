Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: New Orleans

Unter Brüdern

Staffel 1Folge 16
Unter Brüdern

Navy CIS: New Orleans

Folge 16: Unter Brüdern

42 Min.Ab 16

Petty Officer Maggie Barringer wird vor dem Gebäude überfahren, in dem sie arbeitet. Sie hinterlässt zwei minderjährige Pflegekinder, den temperamentvollen Danny und seinen kleinen Bruder CJ. Zunächst deutet einiges darauf hin, dass Danny seine Pflegemutter aus Frust über die bisher nicht erfolgte Adoption getötet hat. Doch die Spuren am Tatort weisen schließlich in eine ganz andere Richtung.

