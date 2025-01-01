Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 1Folge 13
Folge 13: 14 letzte Tage

40 Min.Ab 12

Gabriel Lin kollabiert beim Sport. Im Krankenhaus erhält der Therapeut eine erschreckende Diagnose: Er wurde mit Polonium 210 vergiftet - ein sicheres Todesurteil. Pride und sein Team übernehmen die Ermittlungen und verfolgen von Beginn an eine heiße Spur, wodurch sie Gabriels Bruder Cam vor einer Vergiftung retten können. Schließlich führen die Recherchen zu Cams schwerreichem Schwiegervater ...

