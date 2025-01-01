Navy CIS: New Orleans
Folge 13: 14 letzte Tage
40 Min.Ab 12
Gabriel Lin kollabiert beim Sport. Im Krankenhaus erhält der Therapeut eine erschreckende Diagnose: Er wurde mit Polonium 210 vergiftet - ein sicheres Todesurteil. Pride und sein Team übernehmen die Ermittlungen und verfolgen von Beginn an eine heiße Spur, wodurch sie Gabriels Bruder Cam vor einer Vergiftung retten können. Schließlich führen die Recherchen zu Cams schwerreichem Schwiegervater ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: New Orleans
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren