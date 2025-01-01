Navy CIS: New Orleans
Folge 22: Vorboten
42 Min.Ab 16
Paul Jenks alias Baitfish fängt nun erst so richtig an, dem NCIS das Leben schwer zu machen: Bei einem Anschlag auf die Beamten tötet er zwei Polizisten, als nächstes überfällt er einen Lkw, der wertvolle Antiquitäten aus dem Irak geladen hat. Doch der Coup geht daneben. Zur Überraschung aller stellt sich Baitfish schließlich dem NCIS. Pride hofft, dass er über ihn an Sasha Broussard herankommt, doch das gestaltet sich schwieriger als erwartet.
Navy CIS: New Orleans
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
