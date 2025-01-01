Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: New Orleans

Der Jäger

Staffel 7Folge 10
Der Jäger

Navy CIS: New Orleans

Folge 10: Der Jäger

42 Min.Ab 12

Beim Paintball wird ein Officer von einer Gewehrkugel getroffen und tödlich verletzt. Das Navy CIS-Team steht vor einem Rätsel, denn bis auf ein Projektil und etwas blaue Farbe, finden die Ermittler keine brauchbaren Hinweise am Fundort der Leiche. Sie befürchten jedoch, dass es sich bei der Tat um keinen Einzelfall handelt. Der Mord wurde von einem erfahrenen Profi begangen. Währenddessen steht Dwayne Pride vor einer der wichtigsten Entscheidungen seines Lebens.

