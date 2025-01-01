Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: New Orleans

Die Angst der Opfer (2)

Staffel 7Folge 8
Die Angst der Opfer (2)

Navy CIS: New Orleans

Folge 8: Die Angst der Opfer (2)

42 Min.Ab 12

Nachdem die Therapeutin Amanda Gregson getötet wurde, machen die Ermittler weiterhin Jagd auf deren Mörder. Dabei werden sie auf eine Patientin des Opfers aufmerksam, die nach Amandas Tod plötzlich spurlos verschwunden ist. Der NCIS setzt alles daran, die junge Frau ausfindig zu machen, da sie vermuten, dass sie der Schlüssel in diesem kniffligen Fall sein könnte. Währenddessen muss die Mutter von Carter eine schwierige Entscheidung treffen.

"CBS Serien"
