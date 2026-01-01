Navy CIS: New Orleans
Folge 12: Es war einmal
41 Min.Ab 12
Prides Bar ist Ziel eines Brandanschlags mit einem Molotowcocktail. Schnell kann der NCIS eine Verdächtige ausmachen: Es ist Sasha Broussard, die nicht das erste Mal in eine Untersuchung verwickelt ist. Pride muss sich deshalb mit seiner Vergangenheit auseinandersetzen. Dabei häufen sich die Hinweise, dass Sasha ihm jahrelang ein Geheimnis verschwiegen hat. Währenddessen geraten Hannah und Carter bei den Ermittlungen in Lebensgefahr.
Navy CIS: New Orleans
