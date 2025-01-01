Navy CIS: New Orleans
Folge 6: Gefahr aus der Tiefe (2)
41 Min.Ab 12
Carter und Sebastian sind weiterhin fieberhaft auf der Suche nach dem Kampf-U-Boot, das von Pérez mit einer neuen Antriebstechnologie ausgerüstet wurde. Dieser ist untergetaucht, doch die Agenten können seinen Geschäftspartner Nico aufspüren. Noch bevor sie ihm Informationen entlocken können, feuert das U-Boot seinen ersten Torpedo ab ...
Navy CIS: New Orleans
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
