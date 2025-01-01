Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: New Orleans

Laissez les Bon Temps Rouler

"CBS Serien"Staffel 7Folge 16
Laissez les Bon Temps Rouler

Laissez les Bon Temps RoulerJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: New Orleans

Folge 16: Laissez les Bon Temps Rouler

42 Min.Ab 12

Ritas und Prides Hochzeit steht kurz bevor. Doch Conner, der Sohn des Bräutigams, schwebt in großer Gefahr und muss schnellstmöglich ins Zeugenschutzprogramm. Pride versucht alles, um ihn zu beschützen und die Angreifer ausfindig zu machen. Währenddessen steht auch Carter vor einer Entscheidung, die seine Zukunft für immer verändern wird.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: New Orleans
"CBS Serien"
Navy CIS: New Orleans

Navy CIS: New Orleans

Alle 7 Staffeln und Folgen