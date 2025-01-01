Navy CIS: New Orleans
Folge 16: Laissez les Bon Temps Rouler
42 Min.Ab 12
Ritas und Prides Hochzeit steht kurz bevor. Doch Conner, der Sohn des Bräutigams, schwebt in großer Gefahr und muss schnellstmöglich ins Zeugenschutzprogramm. Pride versucht alles, um ihn zu beschützen und die Angreifer ausfindig zu machen. Währenddessen steht auch Carter vor einer Entscheidung, die seine Zukunft für immer verändern wird.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© CBS International Television
