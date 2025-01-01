Navy CIS: New Orleans
Folge 13: Der Sohn
41 Min.Ab 12
Während sich Hannah und Carter von der Explosion in Watkins Bar erholen, macht Pride Jagd auf den vermeintlichen Attentäter. Dabei stößt er auf wichtige Hinweise, die die Ermittlungen deutlich vorantreiben. Währenddessen müssen Pride und Rita damit klarkommen, dass Connor in Zukunft ein Teil ihres Lebens sein wird.
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
