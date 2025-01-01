Navy CIS: New Orleans
Folge 15: Es liegt im Blut
41 Min.Ab 12
Beim NCIS-Team herrscht höchste Alarmbereitschaft, als ein Navy-Offizier eine Person mit gefälschtem Pass in die Vereinigten Staaten schmuggelt. Währenddessen stecken Pride und Rita mitten in den Hochzeitsvorbereitungen. Ihre komplizierte Familiensituation bereitet ihnen dabei große Schwierigkeiten. Pride will das Vertrauen seines Sohnes Connor gewinnen, doch als dieser plötzlich vom FBI verhaftet wird, hängt sein Schicksal ganz allein von Rita ab.
Navy CIS: New Orleans
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© CBS International Television
