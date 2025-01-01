Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: New Orleans

Gefahr aus der Tiefe (1)

"CBS Serien"Staffel 7Folge 5
Folge 5: Gefahr aus der Tiefe (1)

40 Min.Ab 12

Die Navy CIS-Agenten Tammy Gregorio und Hannah Khoury werden zu einem Tötungsdelikt gerufen. Was zuerst nach einem Mord an einem Hausmeister aussieht, stellt sich als Teil einer größeren Verschwörung heraus, denn der Getötete hat sich illegal Zugang zu einem NASA-Forschungszentrum verschafft. Auf der Suche nach dessen Intention decken die Agenten katastrophale Zusammenhänge auf. Währenddessen muss Rita Patton helfen, der in einen anderen kniffligen Fall verwickelt ist.

