Navy CIS: New Orleans
Folge 5: Gefahr aus der Tiefe (1)
40 Min.Ab 12
Die Navy CIS-Agenten Tammy Gregorio und Hannah Khoury werden zu einem Tötungsdelikt gerufen. Was zuerst nach einem Mord an einem Hausmeister aussieht, stellt sich als Teil einer größeren Verschwörung heraus, denn der Getötete hat sich illegal Zugang zu einem NASA-Forschungszentrum verschafft. Auf der Suche nach dessen Intention decken die Agenten katastrophale Zusammenhänge auf. Währenddessen muss Rita Patton helfen, der in einen anderen kniffligen Fall verwickelt ist.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: New Orleans
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren